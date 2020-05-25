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3:10   25 Мая 2020
Экономика

Эксперты составили рейтинг регионов РФ по социальной ориентированности бюджетов

Эксперты составили рейтинг регионов РФ по социальной ориентированности бюджетов

Рейтинг регионов РФ по социальной ориентированности бюджетов составили эксперты РИА Новости. Критерием служило использование расходов консолидированных бюджетов по соцстатьям в расчете на одного человека при корректировке на индекс Минфина.

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ в 2019 году выросли на 9,5% в годовом выражении. Рост показателя зафиксирован в подавляющем большинстве субъектов. Суммарные расходы в то же время выросли на 14,2%, свидетельствуют данные Федерального казначейства. Расходы консолидированных бюджетов российских регионов на здравоохранение увеличились на 22,8%, на физкультуру и спорт — на 13,2%, на образование — на 11,3%, на социальную политику — на 11,2%, на кинематографию и культуру — на 8,8%.

Сахалинская область заняла первое место в рейтинге по итогам прошлого года. Объем скорректированных соцрасходов бюджета составит 106,29 тысячи рублей в расчете на одного жители. Москва и Петербург замыкают первую тройку лидеров рейтинга с показателем, который превышает 90 тысяч рублей. В первую десятку также вошли ЯНАО, ХМАО, Тюменская, Московская, Ленинградская области, НАО и Иркутская область. Таким образом, рейтинг возглавили столичные и сырьевые регионы. Список замыкают Чукотка и Камчатка, сообщает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#москва #петербург #бюджет #сахалин #регионы #исследование

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