Эксперты составили рейтинг регионов РФ по социальной ориентированности бюджетов

Рейтинг регионов РФ по социальной ориентированности бюджетов составили эксперты РИА Новости. Критерием служило использование расходов консолидированных бюджетов по соцстатьям в расчете на одного человека при корректировке на индекс Минфина.

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ в 2019 году выросли на 9,5% в годовом выражении. Рост показателя зафиксирован в подавляющем большинстве субъектов. Суммарные расходы в то же время выросли на 14,2%, свидетельствуют данные Федерального казначейства. Расходы консолидированных бюджетов российских регионов на здравоохранение увеличились на 22,8%, на физкультуру и спорт — на 13,2%, на образование — на 11,3%, на социальную политику — на 11,2%, на кинематографию и культуру — на 8,8%.

Сахалинская область заняла первое место в рейтинге по итогам прошлого года. Объем скорректированных соцрасходов бюджета составит 106,29 тысячи рублей в расчете на одного жители. Москва и Петербург замыкают первую тройку лидеров рейтинга с показателем, который превышает 90 тысяч рублей. В первую десятку также вошли ЯНАО, ХМАО, Тюменская, Московская, Ленинградская области, НАО и Иркутская область. Таким образом, рейтинг возглавили столичные и сырьевые регионы. Список замыкают Чукотка и Камчатка, сообщает РИА Новости.