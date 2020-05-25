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2:37   25 Мая 2020
Политика

Малькевич пригрозил "Новой газете" судом, чтобы защитить честь социологов ФЗНЦ

Малькевич пригрозил "Новой газете" судом, чтобы защитить честь социологов ФЗНЦ

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член ОП РФ Александр Малькевич заявил, что готов отстаивать в суде честное имя российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Накануне "Новая газета" опубликовала статью, в которой журналисты безосновательно рассуждают о "российских наемниках в Ливии". Они сомневаются, что российские ученые проводили открытое и гласное исследование.

Малькевич в ответ на публикацию заявил, что либеральная журналистика пробила дно. По его словам, вслед за определением "СМИ – иностранные агенты" нужно придумывать "СМИ — враги Российской Федерации и ее граждан". Он выразил уверенность, что если бы таких публикаций не было бы, то Шугалей и Суэйфан вернулись домой намного раньше.

В интервью ФАН Малькевич заявил, что гнусные инсинуации в СМИ откатывали весь процесс освобождения назад. Эксперт уверен, что такие статьи ставят плененных социологов в крайне опасное положение. Он назвал материал "Новой газеты" подстрекательством к убийству.

Глава ФЗНЦ сообщил, что не намерен подобное терпеть. По его словам, пришло время перевести дело в юридическую плоскость, чтобы отстоять честь пленных так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии россиян.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #социологи #фзнц

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