Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член ОП РФ Александр Малькевич заявил, что готов отстаивать в суде честное имя российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Накануне "Новая газета" опубликовала статью, в которой журналисты безосновательно рассуждают о "российских наемниках в Ливии". Они сомневаются, что российские ученые проводили открытое и гласное исследование.

Малькевич в ответ на публикацию заявил, что либеральная журналистика пробила дно. По его словам, вслед за определением "СМИ – иностранные агенты" нужно придумывать "СМИ — враги Российской Федерации и ее граждан". Он выразил уверенность, что если бы таких публикаций не было бы, то Шугалей и Суэйфан вернулись домой намного раньше.

В интервью ФАН Малькевич заявил, что гнусные инсинуации в СМИ откатывали весь процесс освобождения назад. Эксперт уверен, что такие статьи ставят плененных социологов в крайне опасное положение. Он назвал материал "Новой газеты" подстрекательством к убийству.

Глава ФЗНЦ сообщил, что не намерен подобное терпеть. По его словам, пришло время перевести дело в юридическую плоскость, чтобы отстоять честь пленных так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии россиян.