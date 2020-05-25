Законопроект о начале начисления надбавки к пенсии с 75 лет внесли в Госдуму

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий изменение возраста, с которого начинают начислять надбавку к пенсии. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Нилов, выступивший одним из инициаторов законопроекта, подготовил его в соавторстве с вице-спикером нижней палаты Игорем Лебедевым, депутатами Дмитрием Свищевым, Борисом Пайкиным и сенатором Сергеем Леоновым. Действующий закон "О страховых пенсиях" предполагает повышение фиксированной платы в размере 100% к выплате гражданам, достигшим 80-летнего возраста.

Парламентарии предложили внести в федеральный закон изменения, установив повышение в 100-процентном размере фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших возраста 75 лет. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.