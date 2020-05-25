Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение в Россию майской погоды

Теплая майская погода вернется в некоторые регионы России уже в середине недели с 25 по 31 мая. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Европейскую часть России ждут показатели температуры воздуха, которые характерны для конца мая, пишет РИА Новости. В первые дни термометры покажут от 15 до 18 градусов со знаком "плюс", с четверга значения достигнут уже 18-20 градусов тепла, в выходные поднимутся до 22.

В среду, 27 мая, с высокой долей вероятности будет дождливая погода. Однако затем атмосферное давление будет повышаться, а осадков не ожидается. В южной части России температура воздуха днем повысится на 7-8 градусов.

Похолодание ожидается в Сибири, где днем температура воздуха упадет до значений в 23-30 градусов тепла. В азиатской части России температура воздуха понизится до средних значений.

Вильфанд ранее прогнозировал аномально жаркое лето в России со множеством природных катаклизмов. В связи с этим возрастают риски лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.