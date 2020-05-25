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1:20   25 Мая 2020
Общество

Крымские обсерваторы стали платными для "бесцельных" туристов

Крымские обсерваторы стали платными для "бесцельных" туристов

Пребывание в обсерваторах людей, прибывших в Крым без подтвержденной причины, становится платным. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно тексту указа, расходы обсерватора, в том числе связанные с лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются самими "бесцельными туристами".

Расходы, связанные с пребыванием в обсерваторе командированных в Крым граждан, должны оплачивать работодатели. При этом данная мера не распространяется на должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов РФ. Указ также не касается экипажей воздушного и морского транспорта вместе с водителями-дальнобойщиками.

Данное решение было принято для того, чтобы запустить туристический сезон как для крымчан, так и для жителей других регионов. Большинство выявленных случаев COVID-19 в Крыму — завозные.

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #туризм #коронавирус

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