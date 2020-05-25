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0:48   25 Мая 2020
Общество

Московские и подмосковные МФЦ постепенно возвращаются к работе

Московские и подмосковные МФЦ постепенно возвращаются к работе

Работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" возобновится в Москве с понедельника. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Начиная с 25 мая, работу возобновят 88 МФЦ, расположенных в наиболее густонаселенных районах Москвы. Жители столицы смогут получить 150 различных услуг — те, которые нельзя оформить в электронном виде. Посещение "Моих документов" будет возможно исключительно по записи.

Получение госуслуг будет организовано с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Посетители и сотрудники МФЦ будут обязаны использовать средства защиты, а на входе каждому обязательное будут измерять температуру.

Также с некоторыми ограничениями в понедельник сможет возобновить работу каршеринг. Машину можно будет арендовать не менее, чем на пять дней. Для передвижения по городу клиент должен будет иметь цифровой пропуск.

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Автор: Василий Пименов
#москва #мфц #каршеринг

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