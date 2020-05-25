Сирийцы из провинции Латакия попали под обстрел террористов "ан-Нусры"

Вооруженные боевики запрещенных террористических группировок совершили атаку на населенный пункт, расположенный в провинции Латакия. Информацию об этом предоставил Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР).

Как сообщил контр-адмирал Олег Журавлев, руководитель ЦПВС, в провинции Латакия боевики из числа запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусры" нарушили перемирие и открыли огонь по мирному поселению населенного пункта Машария. Данных о пострадавших и погибших сотрудники ЦПВС не предоставляют.

Напомним, что из-за вооруженных провокаций боевиков террористического объединения "Хайят Тахрир аш-Шам", подконтрольного запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", в САР гибнут мирные сирийские граждане и военнослужащие САА.