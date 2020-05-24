"Аэрофлот" спецрейсом вывез россиян из Нью-Йорка в Уфу

Пассажирский самолет вылетел из США утром и взял курс на Москву. После этого борт отправился в Уфу вместе со 126 пассажирами. Обслуживание вывозного рейса в уфимском аэропорту осуществлялось во втором терминале.

Аэропорт Уфы впервые встретил пассажирский самолет Boeing 777-300ER с россиянами, которые были вынуждены находиться в США из-за условий карантина. Пассажиров встретили в уфимском аэропорту в воскресенье вечером. Правительство Башкирии обеспечило прибывших граждан горячим питанием и напитками.

Россиян автобусами перевозили из терминала, среди которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были сразу отправлены в обсерватор. Жителей Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей и Пермского края развезли по домам на автобусах. Перевозку организовали власти регионов.