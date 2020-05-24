Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином зависимость от Китая в ракетостроении

Планы по проведению переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином озвучил белорусский президент Александр Лукашенко. Лукашенко намерен обсудить с лидером Поднебесной сотрудничество Белоруссии и Китая в области ракетостроения.

Президент Белоруссии в пятницу посетил опытно-испытательный участок ООО "ОКБ ТСП", где Лукашенко выслушал доклад о положении дел в ракетостроении. Главе республики сообщили, что в стране ведется сборка китайских ракет наряду с разработкой собственного вооружения, способного поражать мишени на расстоянии до 300 км. Президент Белоруссии поставил задачу по созданию собственной ракеты, на что Лукашенко заверили о готовности презентации первых образцов уже в сентябре.

Лукашенко отметил, что Минску удалось успешно договориться с Пекином о сотрудничестве по созданию белорусской РСЗО "Полонез", однако при этом заявил о необходимости отказа от внешней зависимости при дальнейших разработках. Глава ВПК Белоруссии Роман Головченко доложил президенту, что когда китайские партнеры начали осознавать снижение уровня зависимости от них, то начали проворачивать "восточные хитрости". Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит эту тему с лидером КНР.