Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Интернет-магазин Wildberries зафиксировал рекордный рост числа оплат за товары через Систему быстрых платежей (СБП) в апреле. Об этом говорится в сообщении компании.

Wildberries отмечает всплеск числа оплат по QR-кодам. Согласно данным компании, покупатели совершили в 14 раз больше платежей через СБП на сайте компании, чем в марте.

Компания связывает высокую динамику оплат по СБП с возросшей долей безналичных онлайн-платежей из-за режима самоизоляции, а также с увеличением числа банков-партнеров в марте и апреле.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета.