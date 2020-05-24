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22:38   24 Мая 2020
Экономика

Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Интернет-магазин Wildberries зафиксировал рекордный рост числа оплат за товары через Систему быстрых платежей (СБП) в апреле. Об этом говорится в сообщении компании.

Wildberries отмечает всплеск числа оплат по QR-кодам. Согласно данным компании, покупатели совершили в 14 раз больше платежей через СБП на сайте компании, чем в марте.

Компания связывает высокую динамику оплат по СБП с возросшей долей безналичных онлайн-платежей из-за режима самоизоляции, а также с увеличением числа банков-партнеров в марте и апреле.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#самоизоляция #система быстрых платежей

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