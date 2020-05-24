Глава Роспотребнадзора заявила, что во время пандемии уровень смертности врачей не вырос

Уровень смертности российских медиков в период пандемии COVID-19 практически не отличается от другого времени. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Никакой пугающей статистики, показывающей, что в период пандемии коронавируса как-то изменилась смертность среди врачей, нет, подчеркнула Попова. Она отметила, что ведется учет каждого выявленного случая коронавирусной инфекции среди медиков, а также числа погибших. Все передвижения людей с вирусом, а тем более медперсонала контролируются, сообщила Попова.

В Москве, Санкт-Петербурге и большинстве других регионов России введены обязательные меры ношения масок и перчаток в общественных местах в целях предотвращения распространения инфекции. В России выявлено около 344 тыс. случаев коронавируса нового типа, более 113 тысяч человек полностью выздоровели, скончались менее 4 тысяч человек.