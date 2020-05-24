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22:01   24 Мая 2020
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила, что во время пандемии уровень смертности врачей не вырос

Глава Роспотребнадзора заявила, что во время пандемии уровень смертности врачей не вырос

Уровень смертности российских медиков в период пандемии COVID-19 практически не отличается от другого времени. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Никакой пугающей статистики, показывающей, что в период пандемии коронавируса как-то изменилась смертность среди врачей, нет, подчеркнула Попова. Она отметила, что ведется учет каждого выявленного случая коронавирусной инфекции среди медиков, а также числа погибших. Все передвижения людей с вирусом, а тем более медперсонала контролируются, сообщила Попова. 

В Москве, Санкт-Петербурге и большинстве других регионов России введены обязательные меры ношения масок и перчаток в общественных местах в целях предотвращения распространения инфекции. В России выявлено около 344 тыс. случаев коронавируса нового типа, более 113 тысяч человек полностью выздоровели, скончались менее 4 тысяч человек.

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Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

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