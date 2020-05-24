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21:31   24 Мая 2020
Общество

Крымские медики получили положенные выплаты за борьбу с COVID-19

Крымские медики получили положенные выплаты за борьбу с COVID-19

Крымские врачи получили положенные выплаты за работу во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает издание "Вести-Крым".

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике остается одной самых благополучных в регионах России. Несмотря на это, медицинскому персоналу приходится сталкиваться с высокой нагрузкой. Как сообщали в издании "Вести-Крым", на невыплаты жаловались врачи из Керчи, работники евпаторийской станции Скорой помощи. В результате проверки и тщательного анализа ситуации все проблемы были решены.

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи 22 мая сообщил о получении дополнительных выплат сотрудникам. За март и апрель врачам выдали 542 тыс. рублей за борьбу с коронавирусом. В случае отсутствия выплат сообщалось, что любой сотрудник может обратиться к руководству центра или к своему руководителю, чтобы как можно скорее решить вопрос.

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Автор: Кристина Мокроусова
#крым #выплаты #пандемия

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