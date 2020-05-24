Роспотребнадзор: более половины российских регионов могут начать снимать ограничения

Российские регионы могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России имеют основания переходить к первому этапу снятия ограничений 44 из 85 регионов. Попова также отметила, что российская система здравоохранения справилась с нагрузкой во время пандемии и ни один из "страшных прогнозов" не оправдался. Слова главы Роспотребнадзора прозвучали в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

При этом Анна Попова не уточнила, о каких именно регионах идет речь.

Глава Правительства РФ ранее заявил, что к первому этапу снятия ограничений могут приступить 17 федеральных субъектов, поскольку ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.