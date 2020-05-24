Глава МИД Китая заявил о готовности страны участвовать в расследовании причин пандемии

Кабинет министров КНР поддерживает международное и беспристрастное расследование в отношении обстоятельств происхождения COVID-19 и причин распространения вируса по всему миру на базе ВОЗ.

Соответствующее заявление в воскресенье, 24 мая, сделал глава внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, КНР расположена к совместным действиям международного сообщества ученых по определению источника коронавирусной инфекции. Ван И отметил, что процесс выяснения обстоятельств должен быть профессиональным и беспристрастным. Необходимо, чтобы он основывался на науке и проводился на основе Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул китайский министр. По мнению Ван И, поиски источника COVID-19 следует осуществлять без какого-либо политического вмешательства.