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20:47   24 Мая 2020
Общество

Глава ЦИК объявила о проведении электронного голосования по Конституции в ряде регионов РФ

Глава ЦИК объявила о проведении электронного голосования по Конституции в ряде регионов РФ

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции в некоторых регионах РФ пройдет в электронном формате, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Практика дистанционного голосования не будет применяться в масштабах всей страны, подчеркнула Памфилова в разговоре с журналистами "Российской газеты". По ее словам, речь идет о трех-четырех регионах страны, в которых будет применяться "московская технология".

Власти российских субъектов должны сами проявить инициативу. Им также придется доказать ЦИК свою готовность и способность придерживаться всех требований.

Задачу значительно облегчает то, что нет политической конкурентной борьбы кандидатов в привычном понимании этого выражения. Это снижает "порог входа" для использования новых технологий, подчеркнула глава ЦИК. Таким образом, при реализации дистанционного голосования можно будет ориентироваться на более мягкие требования.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #голосование #цик #памфилова #конституция

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