Карнаухов: отказ США помогать Навальному в "расследованиях" сказался на их качестве

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов рассказал о становлении личности Алексея Навального как "расследователя", которому американские спецслужбы помогли создать образ "борца с коррупцией".

Карнаухов, бывший заместителем главы Кировской области Никиты Белых, в 2009 году инициировал дело "Кировлеса", в результате чего в 2013-м Навального — занимал тогда пост общественного советника губернатора региона — приговорили к пяти годам условно.

В эфире "Соловьева LIVE" Карнаухов рассказал, как бывший в 2009 году в Кирове американский сотрудник Международного республиканского института Стивен Никс и Мария Гайдар помогли Навальному поступить и оплатить обучение в Йеле.

С этого момента из блогера начинают лепить "расследователя" в стенах университета. Примечательно, что первые работы Навального действительно отличаются качеством. Например, материал о хищениях "Транснефти" позволил государству принять меры и доказать преступные деяния руководства. Прежде просторы Рунета не видели ничего подобного, где в качестве доказательств разоблачителю удалось раздобыть документы и переписки.

В дальнейшем это сослужит хорошую службу Навальному, который заметно скатился в своих новых "разоблачениях". Все они сводятся к показу яхт и домов бизнесменов и депутатов, что приводит к разжиганию классовой ненависти. При этом доказательств коррупционных действий тех или иных лиц не приводится.

Скорее всего, вначале западные спецслужбы просто помогли Навальному, сливая ему информацию о крупных госкорпорациях, считает Карнаухов. Однако сейчас блогер, вынужденный работать самостоятельно, заметно сдает позиции в качестве контента, пишет ФАН.