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 Длительность первого судебного заседания в отношении Нетаньяху составила около часа

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20:38   24 Мая 2020
Политика

Длительность первого судебного заседания в отношении Нетаньяху составила около часа

Длительность первого судебного заседания в отношении Нетаньяху составила около часа

Первое заседание по трем делам в отношении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в окружном суде в Иерусалиме длилось около 60 минут, дата проведения следующего пока не назначена.

Соответствующие данные предоставило издание The Times of Israel. Об этом написало ТАСС.

Согласно информации источника, в начале судебного заседания государственный деятель в соответствии с законодательством рассказал судьям, что осознает суть предъявляемых ему обвинений. Нетаньяху не садился на скамью подсудимых, пока помещение не покинули представители средств массовой информации. Фиксация происходящего для корреспондентов запрещена, хотя премьер-министр и настаивал на ведении онлайн-трансляции, суд дал отказ. Граждане, которые присутствовали во время заседания, пребывали в медицинских масках на фоне введенных ограничительных мер из-за COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #политика #нетаньяху

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