Экс-депутат Рады Савченко призвала наказать причастных к коррупции на Украине

Причастные к коррупции в оборонной сфере Украины должны понести ответственность за содеянное, обозначила экс-депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.

Она обратила внимание, что коррупция на Украине и во всем мире рассматривается как мародерство, так как это "коррупция на безопасности людей". Своим мнением Савченко поделилась на канале "НТВ".

"Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский – все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", — подчеркнула она.

Ранее журналисты Bihus.info провели расследование о хищениях в области оборонной сферу Украины, результаты которого опубликовали на своем сайте. Стало известно, что сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский при участии еще нескольких человек с 2016 года продавал украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с крупной наценкой — 300%.