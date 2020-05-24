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20:06   24 Мая 2020
Экономика

Госдолг Франции к 2021 году перешагнет отметку 115% ВВП

Госдолг Франции к 2021 году перешагнет отметку 115% ВВП

Долг Франции может превысить порог в 115% валового внутреннего продукта (ВВП) к началу 2021 года. Об этом в интервью Le Figaro заявил министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин.

По его словам, госдолг страны в следствии мер по поддержке экономики в условиях кризиса в области здравоохранения "безусловно" будет выше, чем 115%. При этом более точную оценку Дарманин давать отказался.

Он добавил, что меры поддержки компаний из определенных отраслей будут все равно продолжаться. Например, правительство республики освободит 3 млрд евро от налогов на заработную плату для компаний из секторов, особенно пострадавших от последствий кризиса. Речь идет о сферах здравоохранения, общепита, туризма, культуры и спорта. Для компаний из других секторов экономики правительством предусмотрена отсрочка выплат сроком до трех лет.

Согласно данным французского института статистики INSEE, на конец 2019 года государственный долг Франции составлял порядка 98,1% ВВП.

Фонд благосостояния населения КНР (CPWF) и Всемирная организация здравоохранения ранее запустили благотворительную программу сбора средств для борьбы с пандемией коронавируса, передает "Свободная пресса".

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #европа #франция #кризис #госдолг

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