Онищенко прокомментировал сообщения о чипировании через вакцину от коронавируса

Конспирологическая теория о том, что вакцинация от коронавируса якобы нужна для чипирования населения Земли, не выдерживает никакой критики и является откровенным бредом, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Подобные сообщения, появляющиеся время от времени в сети интернет, являются плодом больного воображения и не заслуживают какого-либо внимания, подчеркнул Онищенко в интервью журналистам НСН. По его словам, если бы кому-то захотелось чипировать население Земли, это давно было бы сделано, например, через вакцину от гриппа.

"Через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200", — иронично отметил парламентарий.

Он также добавил, что информация о "жидком чипировании" далека от реальных проблем медицины. Подобные фейки Онищенко назвал "шизофреническим бредом".