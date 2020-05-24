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19:22   24 Мая 2020
Армия

Боевики напали на иранских союзников САА в пустыне Бадия аш-Шам в сирийском Дейр-эз-Зоре

Боевики напали на иранских союзников САА в пустыне Бадия аш-Шам в сирийском Дейр-эз-Зоре

Автомобиль иранского Корпуса Стражей Исламской революции подорван недалеко от города Меядин. Вероятно, удар по автомобилю союзников САА в пустыне Бадия аш-Шам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был нанесен с помощью беспилотника.

Три бойца дружественного правительственным войскам Сирии иранского формирования Корпус Стражей Исламской революции скончались в результате атаки на автомобиль КСИР в провинции Дейр-эз-Зор в САР. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Как отмечает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), автомобиль КСИР был атакован в пустыне Бадия аш-Шам, что в западной части Дейр-эз-Зор. Вероятно, атака производилась с воздуха с помощью беспилотника, о чем свидетельствует характер повреждений автомобиля.

Информации о том, кто мог организовать атаку, пока нет.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #ксир #дейр эз зор

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