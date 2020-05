"Медуза" претендует на грант США за "разоблачение дезинформации здравоохранения РФ"

Латвийское русскоязычное издание "Медуза" подключилось к гонке за грант Госдепа США в 250 тысяч долларов на "разоблачение дезинформации здравоохранения РФ" об искажении статистики смертности пациентов с COVID-19 в РФ.

Издание "Медуза" опубликовало заметку, в которой рассказало о манипуляциях с официальной статистикой смертности пациентов с коронавирусом. Авторы материала в своем "исследовании" опирались на опрос в приложении "Справочник врача". Они написали, что в РФ якобы некоторые медики, работающие в инфекционных больницах, получили распоряжение указывать причиной смерти коды других заболеваний. Авторы уверены, что такая практика позволяет корректировать показатели заболеваемости, пишет Федеральное агентство новостей.

Материал "Медузы" мог бы смело претендовать на грант Госдепа США. Ранее американские СМИ The New York Times и Financial Times сообщили о якобы занижении смертности пациентов с COVID-19 в России. Представители МИД РФ признали этот материал недостоверным, потребовав, чтобы западные издания, опубликовавшие фейки, опровергли его.

Не исключается, что статья "Медузы" может быть напрямую связана с грантом США. Вероятно, что в ближайшее время либеральные СМИ и ряд оппозиционных деятелей, которые готовы абсолютно на все ради 18 миллионов рублей, нарастят свою активность, чтобы попытаться "разоблачить дезинформацию здравоохранения РФ" по заказу Госдепа США.