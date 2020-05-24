О'Брайен заявил о возможном введении санкций США против КНР из-за ситуации с Гонконгом

Вашингтон может ввести санкции против Китайской Народной Республики, если она осуществит "захват" Гонконга с помощью законопроекта о национальной безопасности. Об этом заявил советник президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканала NBC.

Начало вопроса уходит корнями в 1984 год, когда Коммунистическая партия КНР пообещала Соединенному Королевству Великобритании сохранение автономии и собственного стиля жизни до 2047 года. Стороны договорились об этом при подписании совместной декларации.

"С этим законопроектом о национальной безопасности они фактически захватят Гонконг", — подчеркнул политик.

Если все действительно пойдет по этому сценарию, то госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, в соответствии с законом 1992 года и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что специальный административный район сохраняет высокую степень автономии, резюмировал О'Брайен.