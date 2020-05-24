Володин раскрыл планы США по распространению фейков о COVID-19 в РФ

Соединенные Штаты за счет вбросов о коронавирусе собираются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего мирового господства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ГД считает, что многие СМИ не знают о том, что ЦРУ и Госдеп США используют их в качестве оружия для разрушения государства. Володин подчеркнул, что демократия Соединенных Штатов — это всего лишь обогащение за чужой счет, сообщает Госдума РФ.

Также он сказал, что в планах США на первом месте стоит ослабление России, после чего они хотят расчленить ее. Однако американским властям для реализации этого действия необходимы крайне "послушные политики", руководствующиеся интересами Запада, а не РФ.

Володин отметил, что таким образом американцы ставят своих партнеров в неудобное положение, поскольку так они перечеркивают все мировые договоренности и нормы.