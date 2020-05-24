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18:16   24 Мая 2020
Армия

Многоцелевые Су-27 провели учения по перехвату нарушителя границы в Калининграде

Многоцелевые Су-27 провели учения по перехвату нарушителя границы в Калининграде

Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили воздушный бой и перехват заданной воздушной цели в ходе учений в небе над Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Многоцелевые Су-27 в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух" и выполнили поиск условного нарушителя воздушной границы, после чего атаковали цель, уклоняясь от ракет класса "воздух-воздух", передает SM-News

Как отметили в Минобороны РФ, Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

Пилоты морской авиации Балтийского флота с начала года выполнили несколько десятков вылетов на сопровождение иностранных самолетов и кораблей в зоне ответственности Балтийского флота.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #минобороны рф #су-27

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