Многоцелевые Су-27 провели учения по перехвату нарушителя границы в Калининграде

Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили воздушный бой и перехват заданной воздушной цели в ходе учений в небе над Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Многоцелевые Су-27 в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух" и выполнили поиск условного нарушителя воздушной границы, после чего атаковали цель, уклоняясь от ракет класса "воздух-воздух", передает SM-News.

Как отметили в Минобороны РФ, Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

Пилоты морской авиации Балтийского флота с начала года выполнили несколько десятков вылетов на сопровождение иностранных самолетов и кораблей в зоне ответственности Балтийского флота.