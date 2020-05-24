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18:16   24 Мая 2020
Армия

Военные ЗВО сформировали новый отряд РХБ защиты в Смоленской области

Военные ЗВО сформировали новый отряд РХБ защиты в Смоленской области

Отряд радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа для ежедневного мониторинга ситуации с коронавирусом создан в Смоленской области. В задачу военных входит дезинфекция областного сборного пункта.

Военные химики каждые три дня проводят обработку более пяти тысяч квадратных метров областного сборного пункта. Отряд РХБ защиты создан в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, пишет "Интерфакс". 

Дезинфекция проводится на территории строевого плаца, спортивного городка, также обеззараживаются фасады зданий на территории части в Смоленской области, асфальтированные дороги, КПП и внутренние помещения, уточнили в пресс-службе ЗВО. 

Для дезинфекции раствором ДТС-ГК используются дезинфекционные комплексы ДКВ-1. 

Отметим, 20-я армия является самым крупным объединением ВС РФ. Войска дислоцируются в Курской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях. 

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Автор: Борис Нестеров
#минобороны рф #смоленская область #зво #рхбз

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