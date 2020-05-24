Российских медработников застрахуют от коронавирусной инфекции

Медики и водители автомобилей скорой помощи получат дополнительные страховые гарантии в случае выявления у них коронавируса при исполнении должностных обязанностей, сообщили в Минздраве РФ.

Единовременная страховая выплата для медицинских работников составит 68811 рублей в случае наступления временной нетрудоспособности при наличии коронавирусной инфекции.

После положительного результата теста на COVID-19 у медика, создается врачебная комиссия, занимающаяся расследованием произошедшего случая в течение суток. Участие в специальной комиссии должен принимать сотрудник Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).

Справка с итогами расследования направляется в ФСС, после чего подготавливается документация для осуществления страховой выплаты. Механизмы получения страховых пособий максимально упрощены, поэтому российские медики смогут получить компенсации в сжатые сроки, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им Н.И. Пирогова Минздрава России Олег Карпов.