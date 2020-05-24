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17:59   24 Мая 2020
Политика

Саммит G7 паеренесен на конец июня

Саммит G7 паеренесен на конец июня

Президент США планирует провести встречу лидеров стран-участниц в своей резиденции.

Саммит "Большой семерки" G7 перенесен на конец июня. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа.

Изначально встреча G7 должна была пройти 10 июня в Вашингтоне. Глава страны предполагал провести важную встречу в своей резиденции Кэмп-Дэвид.

"Я рассматриваю вопрос о том, чтобы перенести G7 на такую же или близкую дату и провести его в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде", — сообщил Трамп в Twitter.

Лидер США уверен, что встреча "Большой семерки" в резиденции стала бы "прекрасным сигналом о возращении к нормальной жизни".

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Автор: Руслан Неглинный
#дональд трамп #саммит #g7

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