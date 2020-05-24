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17:52   24 Мая 2020
Общество

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стабильной работе системы здравоохранения в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стабильной работе системы здравоохранения в РФ

Система здравоохранения РФ не подвергалась перегрузкам из-за пандемии коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

России в период эпидемии COVID-19 удалось не допустить перегрузки отечественной системы здравоохранения. По словам главы ведомства, ни один из "страшных" сценарием коронавируса в стране не подтвердился. 

Каждый день РФ становится все ближе к тому, чтобы количество выявленных случаев COVID-19 опустилось до минимума. Об этом свидетельствуют показатели из официальных сводок, заявила Попова. 

Кроме того, во время выступления глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ еще не было зафиксировано случаев смерти пациентов с COVID-19 в домашних условиях, передает ТАСС

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Автор: Илья Романович
#россия #роспотребнадзор #попова #коронавирус

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