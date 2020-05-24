Первую коммерческую сеть 5G запустили в Швеции

Компания Tele2 24 мая объявила о запуске первой в Швеции коммерческой сети 5G, сообщается в пресс-релизе концерна.

Мачты сети нового поколения появились в Стокгольме, Мальме и Гетеборге, уведомил глава Tele2 Андерс Нильссон. Новейшая технология позволяет обмениваться информацией на скорости 1 Гб/сек.

Это, к слову, почти в четыре раза выше по сравнению с предыдущим поколением. Представители компании отметили, что сети 5G будут доступны только клиентам Tele2, которые подключены к безлимитному тарифу. Концерн на один день обогнал своих конкурентов из Telia и Ericsson: эти компании намерены запустить сети 5G 25 мая.