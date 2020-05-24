Украинские националисты вышли на митинг под окнами дома Зеленского

Несколько сотен украинских националистов собрались под домом президента Украины Владимира Зеленского в рамках акции "Стоп реванш".

Изначально митингующие собрались на Майдане Незалежности. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Киева. Активисты пели гимн Украины, выступая против политики Зеленского относительно ДНР и ЛНР. Также они призывали отказаться от Минских соглашений и уволить главу офиса президента Андрея Ермака. Трансляцию мероприятия вел Hromadske.

Демонстранты вывесили на заборе плакат с надписью "Год Зеленского — год реванша". В толпе звучали политические лозунги со стороны националистической партии "Национальный корпус" и других нацорганизаций Украины. Однако шествие проходило относительно мирно. Кроме того, перед митингующими на установленной сцене выступил блогер Сергей Поярков, который известен своими симпатиями к Бандере. Он пародировал Зеленского с шутовским колпаком на голове.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая прошлого года. Тогда он заявил, что первостепенной задачей будет прекращение огня в Донбассе. Накануне глава государства сообщил, что уже подумывает о втором президентском сроке.