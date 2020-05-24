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17:51   24 Мая 2020
Политика

Украинские националисты вышли на митинг под окнами дома Зеленского

Украинские националисты вышли на митинг под окнами дома Зеленского

Несколько сотен украинских националистов собрались под домом президента Украины Владимира Зеленского в рамках акции "Стоп реванш".

Изначально митингующие собрались на Майдане Незалежности. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Киева. Активисты пели гимн Украины, выступая против политики Зеленского относительно ДНР и ЛНР. Также они призывали отказаться от Минских соглашений и уволить главу офиса президента Андрея Ермака. Трансляцию мероприятия вел Hromadske.

Демонстранты вывесили на заборе плакат с надписью "Год Зеленского — год реванша". В толпе звучали политические лозунги со стороны националистической партии "Национальный корпус" и других нацорганизаций Украины. Однако шествие проходило относительно мирно. Кроме того, перед митингующими на установленной сцене выступил блогер Сергей Поярков, который известен своими симпатиями к Бандере. Он пародировал Зеленского с шутовским колпаком на голове.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая прошлого года. Тогда он заявил, что первостепенной задачей будет прекращение огня в Донбассе. Накануне глава государства сообщил, что уже подумывает о втором президентском сроке.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #националисты #зеленский

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