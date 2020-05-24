Ганжара: призывы Титова к онлайн-митингу могут усугубить обстановку в торговой отрасли РФ

Действия Титова по призыву омских предпринимателей к участию в онлайн-митинге могут усугубить непростую ситуацию, складывающуюся в экономике на фоне пандемии коронавируса, считает политолог Владислав Ганжара.

Омские бизнесмены, чьи торговые точки закрылись из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе, обратились к властям с предложением о возобновлении работы магазинов одежды и обуви. Их инициативу одобрил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках поддержки Титов решил организовать виртуальный митинг "Хотим работать", на котором предприниматели могли бы высказать свою позицию, сообщает издание Nation News.

Российский бизнес сильно пострадал от вспышки COVID-19. Власти принимают меры по поддержке предпринимателей. Протестная активность является не самым лучшим методом действия в данной ситуации, уверен Ганжара.

Подобные призывы необходимо серьезно оценивать сточки зрения права. Те, кто выступают за организацию митингов, часто преследуют не интересы общества, а свои собственные цели и амбиции, заявил политолог.