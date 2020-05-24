Подконтрольные блогеру Алексею Навальному профсоюзы являются неким инструментом для достижения медийного эффекта, заявил общественный деятель Виталий Серуканов.

Ни одна из структур одиозного блогера не имеет ничего общего с настоящими профсоюзами, которые призваны помогать людям, защищать их права. В числе проектов Навального объединение "Люди культуры", "Альянс врачей" и "Альянс учителей", которые нацелены на незаконный сбор средств и теневые махинации. Обратившиеся к этим организациям граждане не только не получают помощи, но и уходят с дополнительными неприятностями.

Бывший юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Виталий Серуканов заявил, что фейковые "профсоюзы" Навального преследуют цель организовать как можно больше скандалов. Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, по мнению эксперта, является обычным блогером, который делает хайп на человеческих историях.

Член Общественной палаты Илья Ремесло решил проверить на плагиат ее диссертацию и обнаружил шокирующие "некорректные заимствования". Количество пострадавших от действий этого "Альянса" с каждым днем только растет. Серуканов призывает не связываться с проектами Навального.

"Они ориентированы не на помощь людям, а на краткосрочный медийный эффект от них, а потом эти люди списываются в утиль — это жестокая правда жизни", — заявил общественный деятель в интервью Nation News.

Навальный использует подобные организации, чтобы собирать деньги, убеждая всех, что они пойдут на помощь каким-то больницам. Все "благотворительные" акции со стороны "Альянса врачей" являются показательными, чтобы выложить фотографии в Сеть и отчитаться перед западными спонсорами. В любом случае большинство россиян понимает, что эти люди не имеют никакого отношения ни к борьбе с коронавирусом, ни к спасению людей в больницах.