Украинские журналисты раскритиковали пресс-конференцию Зеленского

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная году его правления, выглядела как конкурс капитанов КВН, сообщает украинское издание "Корреспондент".

Украинские журналисты отметили, что Зеленский хотел найти удачный ответ на их вопросы. Общение главы Украины с журналистами больше походило на спектакль на поляне, пишет "ИноСМИ".

"Корреспондент" пишет, что все произошедшее на выступлении в очередной раз подтвердило некомпетентность Зеленского и его команды. Авторы указали, что украинский лидер претендовал на креативность, однако весь смысл встречи был утерян.

Они добавили, что увидели нервную реакцию Зеленского, которая абсолютно не подходит лидеру страны.