Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Пока США количество умерших от COVID-19 в США приближается к 100 тысячам, президент Дональд Трамп играет в гольф. Он отправился в Национальный гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния, в сопровождении службы безопасности.

Американский лидер устроил гольф-пикник накануне Дня поминовения. Этот праздник в США отмечается традиционно в последний понедельник мая. Люди вспоминают павших военнослужащих, погибших в войнах, в которых США когда-либо участвовали.

Всем своим видом американский лидер показывает, что он выше коронавируса, считает член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков. Это подтверждает и тот факт, что Трамп никогда не носит маску, даже в окружении людей в средствах индивидуальной защиты.

«Он [Трамп] шаг за шагом показывает свою независимую позицию. Он хочет показать, что Америка выходит из кризиса. Мне кажется, он прекрасно понимал, что на него обрушится шквал критики. Поэтому Трамп прошел решил пойти ва-банк», — объяснил эксперт.

Ролик с размахивающим клюшкой Трампом обнародовал в Twitter демократ Джо Байден, тоже претендующий на президентский пост в ноябре 2020 года. Автор сопроводил видео кадрами работы врачей и растущей статистикой смертности. Впрочем, эксперт сомневается, что дискредитация оппонента поможет Байдену выиграть президентскую гонку.

«Да, Трамп – халявщик, который играет в гольф. Но Байден тоже не может ничего предложить по борьбе с коронавирусом. <…> Трамп же делает это не из-за глупости. Это абсолютно планомерная акция», — заключил Судаков.

Американист предположил, что увлечение главы Белого дома не отвернет от него избирателей. Если ситуация с коронавирусом к осени наладится, то к Трампу не будет вопросов. В случае второй волны пандемии гольф ему припомнят на выборах.

Дела государственной важности не мешают Трампу находить время для гольфа. Американские общественники подсчитали, что он около 200 раз выходил на поле с момента вступления в должность. Последний раз - 8 марта 2020 года во Флориде.

По состоянию на 17:30 24 мая 2020 года в США зафиксировано 1 657 212 случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, администрация президента выступает за снятие ограничительных мер в штатах. Трамп поддерживает такую политику, и ранее даже заявил о скором роспуске рабочей группы по борьбе с коронавирусом.