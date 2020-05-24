Лидер Российской Федерации Владимир Путин не хочет победы своего коллеги из Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах. Соответствующее высказывание в беседе с корреспондентом Шэрил Аткиссон сделал глава Белого дома.

По мнению американского президента, Путин испытывает к нему симпатию, однако выступит против его кандидатуры. Китайская Народная Республика тоже не хочет видеть его на выборах, отметил американец. Некоторое время назад глава США говорил, что никто не относился так "жестко" к РФ, как он.

Телеканал RT сообщает, что Соединенные Штаты продолжат формировать "издержки" для Российской Федерации с помощью санкционных мер. Об этом заявил государственный секретарь Америки Майк Помпео.