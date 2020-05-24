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17:22   24 Мая 2020
Общество

Соловьев призывает освободить Рунет от западного влияния

Соловьев призывает освободить Рунет от западного влияния

Фейки о коронавирусе, способные навредить гражданам РФ в связи с пандемией, активно распространяются в Рунете. Особое влияние на российский интернет оказывают зарубежные компании, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Необходимо усилить влияние государства на Рунет, чтобы ликвидировать распространение недостоверной информации.Об этом заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Он рассказал Федеральному агентству новостей, что фейки нужно оперативно пресекать. Эксперт уверен в существовании иностранных ботов, которые распространяют недостоверную информацию в Рунете. Соловьев также подчеркнул, что Роскомнадзор активно мониторит соцсети и выявляет фейки с точностью до 98%.

"Так вот пора бы уже и Рунет освободить от такого же западного "гражданства", которое в состоянии принести нам только вред", — рассказал юрист.

Соловьев надеется, что Роскомнадзор сможет справиться с хакерами, которые создают программы по обходу блокировок. Собеседник ФАН призвал усилить влияние российских властей на интернет, особый контроль следует вести над зарубежными компаниями.

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Автор: Руслан Неглинный
#рунет #фейки #иван соловьев

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