Киевский эксперт Валентин Землянский, рассуждая в эфире YouTube-канала Owergreen на тему сохранения Украиной после 2024 года статуса транзитера российского газа, указал на парадокс, связанный с Незалежной. По его словам, за минувшие после «Евромайдана» шесть лет страну весьма «ярко и показательно» довели до такого состояния, что она больше не нужна ни одной из мировых политико-экономических сил.

В первую очередь, претензии украинские власти должны предъявлять сами себе. Дело в том, отметил специалист, что за указанный период, Киев неоднократно игнорировал исполнение взятых на себя в рамках международных договоров обязательств. В качестве примера Землянский привел ситуацию с присваиванием Незалежной себе транзитного российского газа. Таким образом, в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, более вероятным видится появление условного «Северного потока – 3», а не продолжение поставок Россией своих энергоресурсов в Европу через территорию Украины.

«Безусловно, Украине было бы экономически выгодно трехстороннее соглашение с сохранением транзита и заполнением трубы. Но то, что пророчили 10-15 лет назад, превращение Украины в мост между Азией и Европой, так не произошло», – подчеркнул Землянский.

При этом Киеву следует готовиться к тому, что со временем его положение в мировой политике и экономике будет лишь ухудшаться. Ни Россия, ни Запад не готовы решать проблемы Украины за свой счет. Да и путей вывода Незалежной из кризиса сегодня не видно, резюмировал эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил о том, что после проведения на Украине досрочных парламентских и региональных выборов «шайке» Зеленского будет положен конец.