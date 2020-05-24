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17:13   24 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Украинский эксперт оценил шансы Киева сохранить транзит российского газа после 2024 года

Украинский эксперт оценил шансы Киева сохранить транзит российского газа после 2024 года

Киевский эксперт Валентин Землянский, рассуждая в эфире YouTube-канала Owergreen на тему сохранения Украиной после 2024 года статуса транзитера российского газа, указал на парадокс, связанный с Незалежной. По его словам, за минувшие после «Евромайдана» шесть лет страну весьма «ярко и показательно» довели до такого состояния, что она больше не нужна ни одной из мировых политико-экономических сил.

В первую очередь, претензии украинские власти должны предъявлять сами себе. Дело в том, отметил специалист, что за указанный период, Киев неоднократно игнорировал исполнение взятых на себя в рамках международных договоров обязательств. В качестве примера Землянский привел ситуацию с присваиванием Незалежной себе транзитного российского газа. Таким образом, в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, более вероятным видится появление условного «Северного потока – 3», а не продолжение поставок Россией своих энергоресурсов в Европу через территорию Украины.

«Безусловно, Украине было бы экономически выгодно трехстороннее соглашение с сохранением транзита и заполнением трубы. Но то, что пророчили 10-15 лет назад, превращение Украины в мост между Азией и Европой, так не произошло», – подчеркнул Землянский.

При этом Киеву следует готовиться к тому, что со временем его положение в мировой политике и экономике будет лишь ухудшаться. Ни Россия, ни Запад не готовы решать проблемы Украины за свой счет. Да и путей вывода Незалежной из кризиса сегодня не видно, резюмировал эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил о том, что после проведения на Украине досрочных парламентских и региональных выборов «шайке» Зеленского будет положен конец.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #транзит газа

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