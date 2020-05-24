Одиозный блогер и глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный умалчивает, что он являлся участником перестрелки в столичном заведении "Гоголь" в 2007 году.

По словам доцента РАНХиГСа Сергея Карнаухова,14 лет назад глава ФБК являлся неизвестным гражданином из формирования "Яблоко", который делал попытки влиться в сферу политики. В те времена Навальный создал блог на интернет-ресурсе Livejournal и раскручивался на разнообразных провокационных публикациях. Об этом сообщает Nation News.

В 2006 году Навальный и Мария Гайдар создали проект "Политические дебаты", который проводился в московском заведении "Гоголь". Год спустя у одиозного блогера произошла ссора с учащимся академии Федеральной службы безопасности Тимуром Тезиевым. Их политические взгляды существенно расходились. Ссора завершилась перестрелкой, по итогам которой будущий правоохранитель попал в травмпункт.

Также глава ФБК эксплуатировал связи в правительстве в целях получения доступа к административному ресурсу и существенным финансовым возможностям. После конфликта с Тезиевым Навальный пошел на сближение с главой оппозиционного объединения "Союз правых сил" Никитой Белых. В 2009 году руководитель партии занял пост губернатора Кировской области, а блогер выступал его внештатным помощником. Однако спустя время отношения между ними испортились на фоне того, что Навальный "надавил" на главу региона, предложив уволить руководителя "Кировлеса" Вячеслава Опалева и назначить на эту должность своего товарища Петра Тышлека, пребывающего в розыске за мошеннические действия.