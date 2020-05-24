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16:57   24 Мая 2020
Политика

Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины

Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины

Новый глава исполнительного комитета Национального совета по реформам Украины Михаил Саакашвили лишь усугубит политический кризис в стране, но не поможет из него выйти. В этом уверен политолог Владислав Ганжара.

По словам эксперта, Саакашвили лукавит, говоря, что главная проблема Украины заключается в отсутствии управления. В действительности проблема страны заключается в том, что более шести лет государство находится под внешним управлением, не имея своего политического мнения. Ганжара отметил, что хаос во всех процессах на Украине лишь нарастает.

"Сам Саакашвили является ярким примером этой хаотизации, которая будет лишь усугублять политический кризис", — заявил Ганжара.

Как подчеркнул политолог, появление экс-губернатора Одесской области в украинской политике во второй раз можно сравнить с известной поговоркой, когда "козла пустили в огород".

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Автор: Борис Нестеров
#украина #саакашвили #владислав ганжара

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