Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Касамара: дистанционное голосование — гарантия прозрачных выборов

Касамара: дистанционное голосование — гарантия прозрачных выборов

 Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая

Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая
Nation News рассказало о перестрелке с участием Навального и коррупции в Кирове

Nation News рассказало о перестрелке с участием Навального и коррупции в Кирове

 Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины

Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины
Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

ВМС США испытали оружие будущего в Тихом океане

ВМС США испытали оружие будущего в Тихом океане
Касамара: дистанционное голосование — гарантия прозрачных выборов

Касамара: дистанционное голосование — гарантия прозрачных выборов

 Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая

Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая
Nation News рассказало о перестрелке с участием Навального и коррупции в Кирове

Nation News рассказало о перестрелке с участием Навального и коррупции в Кирове

 Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины

Политолог Ганжара заявил, что Саакашвили является ярким примером хаотизации Украины
Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

ВМС США испытали оружие будущего в Тихом океане

ВМС США испытали оружие будущего в Тихом океане
16:20   24 Мая 2020
Общество

Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая

Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая

Количество зарегистрированных пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило 8 599 человек, до этого минимальное количество было зафиксировано 1 мая (7 933 человека), заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Москве и Московской области — 2 516 и 862 соответственно. Следом идет Санкт-Петербург. Там за минувшие сутки зафиксировано 384 случая коронавируса. Как уточняется, для Москвы такие значения стали минимальными с 30 апреля 2020 года. Днем ранее, 29 апреля, оперштаб доложил о 2 220 случаях коронавируса.

Отметим, Москва остается регионом с наибольшим количеством зарегистрированных пациентов c COVID-19. В настоящее время на лечении там находятся более 112 тыс. человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...