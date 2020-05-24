Суточный прирост пациентов с COVID-19 в России стал рекордно низким с начала мая

Количество зарегистрированных пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило 8 599 человек, до этого минимальное количество было зафиксировано 1 мая (7 933 человека), заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Москве и Московской области — 2 516 и 862 соответственно. Следом идет Санкт-Петербург. Там за минувшие сутки зафиксировано 384 случая коронавируса. Как уточняется, для Москвы такие значения стали минимальными с 30 апреля 2020 года. Днем ранее, 29 апреля, оперштаб доложил о 2 220 случаях коронавируса.

Отметим, Москва остается регионом с наибольшим количеством зарегистрированных пациентов c COVID-19. В настоящее время на лечении там находятся более 112 тыс. человек.