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16:20   24 Мая 2020
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Китайские пограничники задержали группу военных Индии

Китайские пограничники задержали группу военных Индии

Китайские военные задержали индийских пограничников в районе союзной территории Ладакх. Об этом сообщил NDTV, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился в прошлую среду. Индийские военные и китайские пограничники устроили потасовку, в результате которой были задержаны военные Индии. Позже они были освобождены. 

Китайские военные обезоружили индийских солдат, однако позже оно было возвращено. Ситуация разрешилась после переговоров представителей командования Китая и Индии. 

После столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5 мая Индия и Китая перебросили в Ладакх ряд подразделений, пишут "Актуальные новости".

Территориальный спор между Китаем и Индией продолжается уже давно. Предметом разногласий является участок горной территории в северной части Кашмира и еще 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. 

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Автор: Борис Нестеров
#китай #индия

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