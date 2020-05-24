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16:05   24 Мая 2020
Происшествия

Лидер Bad Balance заявил, что рэпер Купер скончался на 44-м году жизни в Петербурге

Лидер Bad Balance заявил, что рэпер Купер скончался на 44-м году жизни в Петербурге

Участник формирования Bad Balance и рэп-исполнитель Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер, скончался на 44-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию предоставил в социальной сети Instagram основатель группы Влад Валов. Об этом написало издание "Афиша daily".

По словам лидера объединения, Алексеев погиб во время возгорания в своем жилье в Выборгском районе. Также на месте происшествия скончалась мать музыканта Людмила. В понедельник, 25 мая, состоится судебно-медицинская экспертиза. При этом Валов выразил надежду на то, что Купер все еще жив.

Алексеев начал музыкальную карьеру в 1990 году в составе петербургской группы DA-108. Спустя несколько лет он присоединился к формированию Bad Balance.

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Автор: Василий Пименов
#происшествия #купер

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