Лидер Bad Balance заявил, что рэпер Купер скончался на 44-м году жизни в Петербурге

Участник формирования Bad Balance и рэп-исполнитель Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер, скончался на 44-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию предоставил в социальной сети Instagram основатель группы Влад Валов. Об этом написало издание "Афиша daily".

По словам лидера объединения, Алексеев погиб во время возгорания в своем жилье в Выборгском районе. Также на месте происшествия скончалась мать музыканта Людмила. В понедельник, 25 мая, состоится судебно-медицинская экспертиза. При этом Валов выразил надежду на то, что Купер все еще жив.

Алексеев начал музыкальную карьеру в 1990 году в составе петербургской группы DA-108. Спустя несколько лет он присоединился к формированию Bad Balance.