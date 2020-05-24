Касамара: дистанционное голосование — гарантия прозрачных выборов

Россияне смогут голосовать на выборах и референдумах дистанционно и даже по почте. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Поправку приняли в связи с эпидемией коронавируса, чтобы люди могли проголосовать, не нарушая самоизоляцию.

«Сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования», — рассказал "Интерфаксу" один из авторов закона депутат Дмитрий Вяткин.

Соавторами закона выступили члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ирина Марьяш и Павел Крашенинников (фракция «Единая Россия») и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция «Справедливая Россия»).

Для сбора подписей избирателей депутаты предложили использовать портал Госуслуг. Новая форма не затронет предстоящее голосование по поправкам в Конституцию РФ. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не определилась с платформой для онлайн-голосования по изменениям в основной закон РФ.

Политолог, проректор Высшей Школы Экономики Валерия Касамара в комментарии «Политике Сегодня» выразила мнение, что дистанционное голосование станет важным этапом всеобщей цифровизации.

«Нельзя же оставаться позади и какие-то процессы искусственно притормаживать. Мы видим, как технологичные процессы внедряются в нашу жизнь, как много всего уже перенесено в интернет. Выборы – это одна из частей нашей жизни. Очень хорошо, что система выборов не отстает от общего развития», — считает эксперт.

Степень развития интернет-технологий разнится в регионах страны, заметил политолог Сергей Старовойтов, поэтому определить долю тех, кто готов голосовать удаленно, может помочь «Сбербанк».

«Нужно будет сопоставить регионы по уровню пользования цифровых услуг. Ну, например, где больше или меньше IT-компании устанавливают свои приложения, где чаще пользуются определенными сервисами вроде такси через приложения или заказ еды онлайн. "Сбербанк" может предоставить статистику по уровню использования электронных платежей. Таким образом можно будет увидеть, где доля дистанционно голосующих будет больше, а где меньше».

Касамара добавила, что голосование онлайн дополнительно гарантирует «прозрачность» и защищенность данных.

«Мне кажется ситуация дистанционного голосования вселяет больше надежды на "чистоплотность" результатов. Используемые системы позволят делать выборы более прозрачными», — заключила проректор ВШЭ.

8 сентября 2019 года в Москва провела электронное голосование в трех избирательных округах в качестве эксперимента. Что касается предстоящих осенью выборов, то ЦИК уже определился с предпочтительной технологией для дистанционного голосования. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, алгоритм действий разработан в сотрудничестве с Ростелекомом и Минкомсвязью. Единый день голосования запланирован на 13 сентября. В России состоятся выборы глав 20 субъектов Федерации (18 прямых, 2 — через парламенты субъектов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.