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15:42   24 Мая 2020
Экономика

Россия и Китай увеличивают товарооборот вопреки "коронакризису"

Россия и Китай увеличивают товарооборот вопреки "коронакризису"

Торговля между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2020 года не только не сократилась, но и увеличилась на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

При этом он не исключил возможное сокращение двусторонней торговли из-за пандемии, которое, как он подчеркнул, не обещает быть критическим. В связи с этим Денисов призвал российских и китайских партнеров приложить больше усилий для развития торговых отношений в будущем, что позволило бы компенсировать возможные потери.

Однако далеко не все здесь зависит от Москвы и Пекина, поскольку обе стороны являются неотъемлемыми частями мировой экономике, и это в определенной мере делает их зависимыми от международной ситуации и трендов, передает агентство Regnum.

Он также заявил, что ни Россия, ни Китай не отказываются от главной цели доведения двустороннего товарооборота к 2024 году до 200 млрд долларов, несмотря ни на что.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #китай #торговля #посол рф в китае

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