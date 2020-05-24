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15:26   24 Мая 2020
Армия

Военно-транспортные самолеты из Турции приземлились в Ливии

Военно-транспортные самолеты из Турции приземлились в Ливии

Турецкие военно-транспортные самолеты прибыли в Ливию. За последние четыре дня зафиксировано четыре рейса из Стамбула и Анкары в Мисурату. За день до первого рейса в Турцию прибыли три военно-транспортных самолета С-17А Globemaster lll из Катара.

Информация о прибытии катарских транспортников в Турцию появилась в онлайн-сервиса Flightradar24. Известно, что катарские самолеты переправили в Турцию неизвестные грузы. Сразу после этого в Мисурату в течение четырех дней направлялись военно-транспортные самолеты Анкары.

23 мая грузовой Ил-76 так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отправился в Стамбул, вероятно, чтобы забрать оставшийся в Турции груз из Катара. Предположительно, Катар через Турцию направил боевикам ПНС партию вооружения. Стоит отметить, что власти Катара финансировали контрабанду оружия из Турции для триполитанских террористов, поставляемого в нарушение эмбарго ООН.

Катар не афиширует свое участие в контрабанде оружия в Ливию, предпочитая негласно поддерживать боевиков так называемого Правительства национального согласия. Федеральное агентство новостей ранее сообщало о нелегальных маршрутах поставки оружия в Триполи со стороны турецких и катарских властей.

Турция не только поставляет оружие в Триполи, нарушая эмбарго ООН. Анкара наладила переправку в Ливию боевиков из сирийского Идлиба, которых перед отправкой в североафриканское государство турецкие военные обучают для участия в боях на стороне ПНС.

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #катар

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