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15:01   24 Мая 2020
Общество

Бесцельно приехавшие в Крым россияне будут сами оплачивать пребывание в обсерваторе

Бесцельно приехавшие в Крым россияне будут сами оплачивать пребывание в обсерваторе

Прибывших по личным вопросам в Крым россиян обяжут две недели находиться в обсерваторе за свой счет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Власти полуострова сделали обязательным двухнедельное пребывание в обсерваторе для всех приезжих, чтобы обезопасить местных жителей от коронавируса, уточнил Аксенов. Такую строгую меру власти ввели исключительно ввиду пандемии коронавируса, обратил внимание глава республики. По его словам, если приезжие не захотят оплачивать пребывание в обсерваторе, власти Крыма будут решать этот вопрос через суд. Стоимость суточного нахождения в обсерваторе пока не известна.

Всего 326 случаев заболевания новым типом пневмонии подтвердили в Крыму. Отслеживать актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#крым #аксенов #самоизоляция

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