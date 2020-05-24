Российскую группировку в Средиземном море усилят два боевых корабля и буксир

Тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также противодесантный катер "Кадет" и буксир "СБ-36" направляются в Средиземное море. Сейчас боевые корабли РФ и судно обеспечения проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ.

Корабли совершают плановый переход в Средиземное море из Севастополя. Они войдут в состав постоянного российского соединения в Средиземном море в воскресенье вечером, пишет "Интерфакс".

Также сообщается, что экипажи, совершая переход по морю, выполнили комплекс учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Отметим, российская эскадра численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения действует в Средиземном море на постоянной основе.