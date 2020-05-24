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14:51   24 Мая 2020
Армия

Российскую группировку в Средиземном море усилят два боевых корабля и буксир

Российскую группировку в Средиземном море усилят два боевых корабля и буксир

Тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также противодесантный катер "Кадет" и буксир "СБ-36" направляются в Средиземное море. Сейчас боевые корабли РФ и судно обеспечения проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ.

Корабли совершают плановый переход в Средиземное море из Севастополя. Они войдут в состав постоянного российского соединения в Средиземном море в воскресенье вечером, пишет "Интерфакс". 

Также сообщается, что экипажи, совершая переход по морю, выполнили комплекс учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. 

Отметим, российская эскадра численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения действует в Средиземном море на постоянной основе. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #черноморский флот #минобороны рф #средиземное море

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