Глава Челябинской области ослабляет карантин в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений по COVID-19 в связи с уменьшением количества новых случаев коронавируса.

Глава региона разрешил челябинцам прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении социальной дистанции. Алексей Текслер также заявил, что начнут работать магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, которые имеют отдельный вход. Действие масочного режима в области сохраняется.

Текслер сообщил в Instagram, что в регионе два месяца велись работы по стабилизации ситуации с коронавирусом. Эти усилия не должны быть напрасными, так что гражданам необходимо ответственно отнестись к снятию ограничений, сообщил глава региона.