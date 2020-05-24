Губернатор Подмосковья сообщил о следующем этапе послабления ограничительных мер

Очередным этапом снятия ограничительных мер станет открытие некоторых объектов сферы услуг в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в области позволит открыть кафе-рестораны, а также ателье и другие организации сферы услуг. К следующему этапу смягчения также относится открытие парикмахерских и химчисток, отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья рассказал, что первая неделя после первого этапа снятия мер проходит хорошо. Граждане соблюдают дистанцию, на предприятиях, которые возобновили работу, ежедневно проверяют сотрудникам температуру.

Предписанные меры необходимо продолжить соблюдать до полного снятия всех ограничений. Актуальная информация о вирусе и происходящем в стране размещена на сайте стопкоронавирус.рф.